一份特餐內容有飯有蛋有菜，可供一頓溫飽。（市議員黃守達服務處提供）

「疫情無情、人間有愛！」台中市昇平街中美街交叉口的「梁王鹿港肉羹」，因應疫情推出「愛心特餐」開放給生活有困難的民眾索取，一份特餐內容有飯有蛋有菜，可供一頓溫飽。只要在營業時間到店，向櫃台表示需要特餐即可免費索取。市議員黃守達與昇平里長蕭行凱共同宣傳，預計將愛心媒合給更多有需求的團體。

梁王鹿港肉羹負責人王莉娜說，從事小吃餐飲經常會接觸到生活比較辛苦的人，尤其是疫情爆發工作機會大減，對原本經濟就不寬裕的民眾更是雪上加霜。有感於此，她嘗試向身邊朋友募款推出專屬的愛心特餐。沒想到消息一出迴響非常熱烈，現已募集千碗以上的特餐額度，歡迎有需要的民眾前往取用。

黃守達指出，店家位置就在他服務處附近，美味、價格平實且環境舒適，三級警戒前，他與服務處團隊就時常去內用。店家本身就受到疫情很大的影響，但梁王肉羹仍選擇在此時雪中送炭，推出免費的愛心特餐，站在同理的角度簡化流程，降低取餐者的心理負擔，正向之舉令人感佩。

蕭行凱表示，梁王鹿港肉羹一直是里民用餐的好去處，店家平時就會舉辦各種公益的小活動與民眾互動。此次推出愛心特餐，也是心疼這些人在疫情下生活的不易。願能協助讓更多有需要的人得到此資訊，這份愛心也可以被善加運用，大家攜手共度難關，將愛傳遞下去。