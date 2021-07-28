創世基金會全台共17所安養院，護理師、生活服務員、社工或行政人員，一直堅守崗位守護著植物人。創世新店分院任職生活服務員17年的蔡珠芳女士，本月底將屆齡退休，院內同仁雖感不捨，但仍祝福她退休愉快。

蔡珠芳原在公立幼兒園擔任代課老師，婚後就到創世新店安養院服務，常遇親友問她，這工作那麼辛苦，為何不回去教書，要堅持留在這裡？她回應，植物人終日臥床，凡事都需要他人照顧，相處久了，就像照顧自己家人一樣，希望他們能得到最好的照顧，舒緩臥床的不適。

蔡珠芳表示，在這份工作中得到的成就感，讓她忘卻辛苦，也找到人生的價值。本月底就要屆齡退休，蔡珠芳仍掛心天天照顧的院民們，盼社會大眾持續支持植物人安養服務。

創世新店院表示，植物人家庭如同汪洋中的小船，突遭大浪襲擊而翻覆，需要有人扶一把。歡迎對長照機構生活服務員或護理人員有熱忱者，一起加入這個充滿愛的大家庭。