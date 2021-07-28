世界球后戴資穎今（28日）早上在東京奧運闖進8強，她曾與高雄市長陳其邁合體代言家鄉高雄觀光，身為小戴粉絲的陳其邁卻坦言，今早忙防疫沒空觀賽。而今有議員在議會也聚焦體育議題，陳其邁允諾，不論是育才或是相關補助會更從優照顧選手。

「奮力拚搏的你，是我們的驕傲！」陳其邁在臉書寫道，雖然 莊智淵止步16強賽，他的運動家精神也讓人敬佩，雖敗猶榮。郭婞淳獲得舉重女子59公斤量級金牌，抓舉挺舉總和都破紀錄。戴資穎迎戰法國選手齊雪霏，25分鐘直落二，取得三連勝，晉級8強。

陳其邁過去也相當關注小戴賽事，今年1月戴資穎贏得世界羽球巡迴賽年終賽冠軍，陳其邁也特地在臉書貼出和戴資穎在鯨魚堤岸的合照，謝謝戴資穎在賽事前，特地擔任高雄市旅遊大使，把高雄的美與驕傲帶給全世界。

不過，陳其邁今受訪時坦言，今天沒有時間看小戴比賽，早上一大早起來就忙著處理防疫的事情，但是知道她有進入八強。

議員鄭孟洳今也關心體育議題，她質詢時指出，運動員培訓不容易，但高市針對運動團體參加體育競賽補助不管是住宿費、交通費、膳食費等都稍嫌不足，例如住宿費一趟才補助500元，根本連青年旅社還不一定住得到。

陳其邁指出，會讓運動員受到最好的照顧，包括交通、 住宿、飲食等補助會再重新計算，會從優照顧選手。至於高市7月26日起針對全運會選手接種疫苗，球類有造冊打完，其他田徑等造冊完會施打。

鄭孟洳也提到，高市有運動發展基金，但目前尚未啟動很可惜，希望市府更積極去辦理。運發局長侯尊堯回應，運動基金來源包括市府預算、企業捐贈、場館收入，未來希望調整場館租借的收入以穩定財源，同時希望企業看到體育軟實力多多捐贈。