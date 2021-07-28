新冠肺炎本土疫情趨緩，目前已經降至二級警戒，不過何時能施打疫苗，依舊是國人關注焦點，身為電商業務執行長，也就是洪曉蕾前夫王世均，就分享施打完疫苗出現的副作用，不僅連續發燒18小時，甚至冷到加了三條被子仍全身發抖。

王世均表示原本沒有想要發打疫苗文，但因為施打後副作用太驚人，讓他躺在床上超過18個小時，因此決定跟所有人分享一下，他透露日前下午打了疫苗後，晚上還上了線上課程，當時身體不見任何異狀，直到睡到凌晨四點時忽然冷醒，還是由骨子裡寒出來的冷，即便加蓋三條被子依舊全身發抖，接著便開始發燒，雖然不間斷喝水，還吞了普拿疼和維他命C，不僅沒有退燒，就連不適情況也未趨緩。

王世均表示不僅高燒到38.6度，甚至一個動作或是轉身，就出現全身痠痛的症狀，最後燒了18個小時退燒後，身體不適狀況才逐漸趨緩，眼見施打完疫苗副作用如此驚人，他忍不住感嘆：「這個慘狀我自己都不忍說下去了⋯⋯我好像是朋友圈裡狀況最嚴重的」，更不忘向所有人喊話：「好朋友，打疫苗請多保重」，不過整篇文章並未提到施打何款疫苗。

王世均和洪曉蕾這對昔日「驚世夫妻」，雖然離婚5年，仍維持家人和工作的夥伴關係，更毫不避諱在公開場合互動，日前他曬出前妻洪曉蕾替保養品拍攝的花絮照片，只見她身穿深V高衩洋裝，一對傲人北半球若隱若現，即便45歲仍維持完美皎好身材，連王世均都不避諱大讚：「這一刻妳依舊是最好。」

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