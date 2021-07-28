桃園市31歲黃姓男子是竹聯幫信堂成員，他以中壢區一間檳榔攤為據點放高利貸，若被害人無力還款，便夥同小弟擄人將人打到遍體鱗傷，再打電話給其家人威脅還錢，中壢警分局一舉破獲此暴力討債集團，追查被害人至少3人，警詢後全案依擄人勒贖、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送法辦。

有被害人向警方報案，表示因為資金周轉不靈，向黃男借貸50萬後，因無力償還遭暴力討債。警方調查，黃男平時豢養小弟，吸收年輕男女共組犯罪集團，包括24歲鄭男、19歲白男、26歲蔡男、25歲林男、30歲陳男、21歲許男、44歲何男、31歲林女都涉案。若被害人還不出錢，一行人就持刀械、棍棒擄人痛毆，恐嚇要求被害人家屬還錢。

中壢警方蒐集相關事證報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，一舉查獲黃男等9人集團成員，現場查扣涉案用手機、狼牙棒、本票等證物。全國警察正同步執行掃黑專案，中壢分局偵查隊、刑事警察大隊偵一隊及大園分局共組專案小組針對轄內黑道幫派展開掃蕩治平行動。中壢警分局長陳錦坤表示，將會持續針對轄內幫派分子、處所加強查緝臨檢。