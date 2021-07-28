黃家墓園石雕大師蔣馨以青斗石打造、雕工精緻的石雕作品被挖走。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

黃家墓園石雕大師蔣馨以青斗石打造、雕工精緻的石雕作品被挖走。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

黃家墓園石雕大師蔣馨以青斗石打造、雕工精緻的石雕作品被挖走。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港舊港溪建設中之抽水站電纜線被拔光了，電纜線價值達新臺幣19萬元。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

毒品人口竊盜抽水站電纜。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮接連發生兩件受矚目竊盜案，一件是黃家墓園石雕大師蔣馨以青斗石打造、雕工精緻的石雕作品被挖走。另件也讓人萬分嘩然，就在烟花颱風來連之際，鹿港舊港溪建設中之抽水站電纜線被拔光了，電纜線價值達新臺幣19萬元，嚴重影響民生安全，彰化縣警局刑大和鹿港分局組成專案小組，將兩組竊嫌逮捕歸案。

毒品人口為了買毒無所不用其極，不顧可能造成大淹水，連抽水站的電纜也敢動，警方專案小組以地毯式調閱監視器，比對犯案路線及手法鎖定犯嫌後，聲請拘票及搜索票查緝。26日下午執行電纜線竊盜案搜索，當場查獲涉嫌電纜線竊盜案陳姓男子，現場另有吳姓及許姓男子等2人，與陳嫌於現場共同吸食毒品，並起獲一級毒品海洛因2小包，毛重0.89公克及0.53公克，、針筒2支、安非他命吸食器等證物，並尋獲失竊電纜線1綑。

「太誇張了，颱風都要來，不知抽水站無法運作可能造成水患嗎？」這幫人為了吸毒喪心病狂，警方指出，颱風來襲之際犯案，影響地方抽水站運作，妨礙地方排水運作，全案依加重竊盜罪及毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。

專案小組破了竊盜電腦案後、緊接著27日上午至雲林縣執行盜墓案拘提及搜索，在斗六市查獲呂姓及楊姓男子，並帶同楊嫌至其置放贓物處所，起獲遭竊盜五塊青斗石雕，並查扣其犯案時帽子、鞋子及作案工具等物。破獲本案並取回所盜之贓物，除保護民眾財產安全，亦能讓亡者安息。全案依竊盜罪及贓物罪嫌，移送地檢署偵辦。

縣長王惠美28日上午至鹿港分局頒發破案獎勵金，對於於防疫期間連破兩件重要刑案，給予艮高度肯定及嘉勉。

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