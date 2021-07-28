媽媽分享全家人的合照，楊昆弼(左)就站在最左邊，媽媽說出賽前楊昆弼都會傳訊息告訴家人，希望得到鼓勵，家人們也都會給他最大的支持。(楊正弼提供／吳建輝彰化傳真)

台灣射擊好手楊昆弼，在今天上午8點50分出戰東京奧運男子不定向飛靶資格賽，5局比賽首輪以滿靶25分的成績穩穩拿下，消息傳回彰化二水老家，所有家人都相當興奮，楊昆弼的爸爸楊昭奮表示，下午還有2局，希望昆弼不要緊張穩定發揮，大家都在為他加油。

今年才22歲的楊昆弼是彰化二水人，從4歲起就喜歡玩BB槍，國小時最喜歡到夜市射氣球，由於槍法神準，常常將檯面上的氣球一掃而空，氣得攤主牙癢癢的，爸媽因此送他到射擊場訓練，陸續征戰國內大小賽事，2018年就在雅加達巨港亞運決賽50個泥盤只漏失2個，射出平世界紀錄的48分，奪下金牌。

教練蕭政文說，資格賽共有2天的賽程，28日3局、29日2局，若以5局滿靶125分來說，至少要打到122分才有機會挺進6強，所以最快也要等到明天才能知道是否晉級，總共29搶6晉級決賽，首輪楊昆弼滿靶25分表現不錯，但同場有9人同樣滿靶，競爭激烈。

由於國內沒有轉播，楊昆弼的爸爸楊昭奮、媽媽高明雪、哥哥楊正弼及奶奶，只能在家等待教練傳回捷報，楊昭奮說，上屆參加里約奧運射進6強積分至少要拿到118分，若這兩天昆弼能拿出平時表現，有信心兒子能夠挺進決賽。

高明雪說，上屆楊昆弼以18歲最年輕國手參加里約奧運，雖然在預賽就慘遭淘汰，但今過4年的訓練，不管身心上的調整，或是訓練上的扎實度，都遠遠超過上屆時後的表現，相信這次只要穩扎穩打，拿出平常應該有的表現，就能取得不錯的成績，也囑咐兒子要「平常心」，大家都在台灣為他加油。