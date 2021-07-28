大陸荔枝新聞28日報導，南京第八場新冠肺炎疫情防控新聞發布會28日由南京市鼓樓區委常委、區政府黨組成員高軍玲通報，7月25日23點10分，鼓樓區一位居民在大橋飯店採樣點的核酸檢測初篩結果陽性，經證實，檢測陽性居民是27日發布的89號確診病例張某，職業是計程車司機，長期在祿口機場從事出租車營運工作，目前已在南京市公衛中心隔離治療。

高軍玲通報，鼓樓區立即啟動應急預案，迅速採取措施：

一、開展流調管控，截至28日零時，該病例同住社區共164戶343人全部集中隔離，目前排查到相關（包括乘客）密接、次密接人員共170人（其中鼓樓區70人已集中隔離醫學觀察、區外100人全部通知到當地採取隔離管理），28日通報鼓樓區確診病例和無症狀感染者累計共3人，27日新增的2人，一例無症狀感染者就是司機張某的同住人員（另一例確診病例為機場工作人員）。

二、開展核酸採樣檢測，對病例所在社區343人及鼓樓區內的其他密接次密接人員開展核酸檢測，除發現與張某同住的無症狀感染者以外，截至目前，其他結果均為陰性。

三、開展環境消殺，對該病例居住社區、樓棟及住所進行終末消毒。