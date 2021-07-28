110學年度大學指考28日登場，考生們依規定戴口罩，抵達北市成功高中考場，無法入內陪考的家長在門口給子女鼓勵。（張鎧乙攝）

全國高級中等學校教育產業工會教師群解析今年指考物理科題目。（全中教提供／林志成台北傳真）

今年指考物理科考了台東熱氣球嘉年華活動、悠遊卡電子感應原理及地震國家級警報等，相當生活化。不過教團及補教的解析均認為，今年題目中等偏難，尤其計算量多，加上基本題少，預估頂標及均標均會下降3分左右。

補教老師李宏泰表示，今年整份試卷約4000多字，跟去年差不多。不過以前單選題20題中有7題基本題，今年僅剩5題，基本題變少了；加上不少題目都要計算，而且數字不漂亮，計算量是有史以來最大，因此整份試卷中間偏難。

李宏泰指出，物理第18題以台東熱氣球嘉年華來出題，考理想氣體的觀念，但因為題目偏長，考生在單位運用上也容易搞錯；第19題以核安事故考核衰變的觀念，數字不漂亮，不好計算，不容易作答：第14題則以地震來時的國家級警報為題幹，考P波、S波的概念，計算起來也是很麻煩。

李宏泰說，今年物理科題目不好作答，不管是頂尖考生或是一般程度的考生，得分都會下降。他預估頂標、均標分別為73分、42分，均較去年降3分。

全國高級中等學校教育產業工會解析指出，今年物理科題目取材多元，包含圖表題、實驗題、生活議題等，都是近年時事，如悠遊卡、熱氣球、核安、地震與運動都入題，但考題字數偏多，考生讀題需細心，因此基本題必須加快作答速度，思考靈活的學生才可以得高分。

全國教師會則表示，今年物理科實驗題目較往年多，包含共鳴空氣柱、電流天平、水波槽、金屬比熱測定、光電效應等實驗。明年分科測驗，建議考生重視課綱實驗主題。

全教會說，今年新穎題目如第12題光電效應實驗，測驗考生閱讀理解與物理概念；第19題核能發電廠核安放射性活度的食 品檢驗容許量之標準值，這一題過去未出現過，卻是相當重要的核安科學議題；第20題悠遊卡的設計原理，結合課綱電磁感應內容，生活科學議題。