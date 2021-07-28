在疫情降級警戒之後，振興內需、強化民生消費將為最大功課，去年一般評估「效果不錯」的三倍振興券措施，這次再度被提起，各界籲請政府慎重考量的聲浪不斷。中研院經濟所研究員周雨田28日表示，振興券愈早發愈好，現在還沒完全解封，很多內需產業仍受到衝擊，應該利用振興券全面激勵內需，讓產業面得到比較大的幫助。

至於每人核發的金額部份，周雨田說，希望是在政府財政狀況許可下，「當然愈多愈好。」

中研院經濟所研究員周雨田在視訊會議說明最新經濟情勢。（圖／陳碧芬）

根據政府數據，歷次疫情紓困經費來自特別預算，累計動用餘額尚有1600億元，外界也質疑是否不要急於花在振興券的費用上，周雨田認為，確實應該先用於拯救疫情受創嚴重的內需產業，如餐飲住宿，其餘部份才規劃用在振興券上。

台灣經濟前景原本一片大好，國際機構估測台灣2021年GDP年增率預測值都超過6％，甚至國際投行大摩估有到6.6％。中研院經濟所28日公布的2021年全年的實質經濟成長率預測修正則為 5.05％，明顯低於國外的看法。周雨田對此表示，今年經濟預測出現很特別的現象，國外機構都估的很樂觀，全球對台灣GDP預測共識值平均5.6％，國內預測機構的估值則較低，主要原因在於目前國內疫情的嚴重性，國外比較沒有親身直接感受，國內則明顯體會到內需、民生產業受到衝擊。

展望下半年的經濟情勢，中研院經濟所表示，全球疫情變化莫測，疫苗接種普及程度不均，仍將牽動國內民生經濟，目前接種第一劑疫苗的全球平均數是27.3％，台灣及至7月27日為27.7 ％，但全球接種率最高的阿拉伯大公國已超過70％，疫情變異株一再發生，台灣抗疫還有一段路要走，仍要慎重考量不確定性對經濟情勢的影響。