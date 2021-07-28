台股今早開低走低，盤中一度重挫逾300點失守「萬七」大關，融資多殺多造成高融資使用率個股盤中摔跌停，包括晶豪科(3006)、艾笛森(3591)、敦泰(3545)、通嘉(3588)、富鼎(8261)、晶相光(3530)等，盤中都觸及跌停價。至於台股的「8千金」，今早在台股跌逾300點之際，也出現全數翻黑，但沒有一檔觸及跌停價，且在台股由底部向上縮小跌幅後，「8千金」由矽力-KY(6415)、祥碩(5269)、富邦媒(8454)、旭隼(6409)等個股率先由黑翻紅，股價抗跌，股性JUICY！

如果將投資的個股區分為「漲多跌多」，「漲多跌少」、「漲少跌多」、「漲少跌少」來看，「漲多跌少」的個股在股性上就可以歸類於「JUICY」，有相對豐厚報酬，股價能屈能伸。目前市場資金充沛，即便台股急跌逾300點，外資持續賣超台股，但內資看好台灣經濟發展，定期定額買股、買基金的人數和金額仍持續增加。

以祥碩(5269)而言，美系外資最新研究報告，預期第二季財報表現可期，每股獲利有機會挑戰1個股本，第三季儘管有ABF載板短缺問題，但營收仍有季增空間，維持祥碩目標價2250元、評等買進。目前祥碩股價不到2000元，今天盤中最低為1780元。

至於矽力-KY，美系外資賦予矽力-KY股價預期4400元，認為隨PMIC產業廣泛供應不足，上游廠商可轉嫁成本，搭配矽力-KY於2021、2022年產品組合改善藍圖清晰，其混合單位售價將會持續上升。矽力-KY具備產能與交貨速度較快的優勢，在產業供給緊缺環境中能趁勢奪取市占，也讓更多客戶願意簽LTA，有了LTA的加持，將發揮對矽力-KY在2022、2023年獲利與毛利率的保護效果。