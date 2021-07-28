上櫃不鏽鋼廠受惠鋼市熱絡，營運大幅成長，建錩(5014)自結5-6月合計每股賺0.48元，高於第一季的0.27元。有益(9962)自結5-6月每股稅後淨利0.3元，比第一季的每股淨利0.07元大增。

建錩自結6月營收15.4億元，年增38%，稅後純益5200萬元，年增41%，每股純益0.31元。5-6月營收31.03億元，年增45%，稅後純益8000萬元，年增90%，每股純益0.48元。建錩自結第二季每股淨利約0.83元，比第一季的0.27元增約2倍。

建錩第一季營收35.59億元，年增24%，稅後純益約4400萬元，比去年同期由虧轉盈，每股盈餘0.27元。

有益自結5~6月合併獲利2700萬元，每股稅後淨利0.3元。

有益自結6月營收3.12億元，年增97.47%，稅後純益1500萬元，比去年同期由虧轉盈，每股純益0.17元。5月-6月營收5.26億元，年增26.75%，稅後純益2700萬元，比去年同期由虧轉盈，每股純益0.3元。

有益先前股價飆漲，因達再處置股票標準，7月26日~8月6日降低融資比率為零及提高融券保證金成數至十一成。

主管機關公布，有益股票於處置期間(110年7月26日至110年8月6日，如遇休市則順延執行)降低融資比率為零及提高融券保證金成數至十成。併同該股票因股價波動過度劇烈降低融資比率一成及提高融券保證金一成，計於處置期間降低融資比率為零及提高融券保證金成數至十一成。