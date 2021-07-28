統一超(2912)7-ELEVEN經營通訊社群APP群組多年，疫期期間單店社群團購業績成長20%到30%；為解決傳統通訊社群APP團購訂單管理無法系統化、自動化等痛點，統一超(2912)7-ELEVEN社群APP團購服務自7月28日起於OPEN POINT APP自創全新智能團購平台「i划算」，提供一鍵上架、訂單秒速統計、到貨一鍵推播通知等智慧功能，希望i划算上線後再創一波新成長動能。

自2016年至今，7-ELEVEN已有逾九成門市經營通訊社群APP群組維繫社區熟客關係、更成為防疫期間消費者向門市預訂物資最即時、最便利的購物管道，疫期期間單店社群團購業績成長20%到30%。

因應台灣本土疫情及消費型態改變，7-ELEVEN以「就近買、安全付、安心吃」聚焦防疫補給、低接觸服務兩大需求，整合6200家門市預約外帶服務、上千台「智FUN機」販售上百款物資，並推出低接觸支付回饋、點數換防疫物資、會員買疫苗險等多樣化、貼近防疫需求的數位服務，有效提升會員活躍度成長3倍、會員平均貢獻金額成長15%。

儘管台灣警戒降級為二級，為保持社交距離、符合低接觸消費需求，各大超商積極轉型銷售模式、經營社群搶攻宅經濟，解決傳統通訊社群APP團購訂單管理無法系統化、自動化等痛點，7-ELEVEN社群APP團購服務全面進化，7月28日起於OPEN POINT APP自創全新智能團購平台「i划算」，提供一鍵上架、訂單秒速統計、到貨一鍵推播通知等智慧功能，打造全台最大、最便利的O2O熟客生態圈，統一超表示，希望i划算上線後期望再創一波新成長動能。

再者，7-ELEVEN的「i划算」解決消費者在其他超商社群團購時需下載多重APP佔手機容量、線上團購兩邊跑費時費力的痛點，只要擁有一顆OPEN POINT APP、開啟「i划算」功能，即可輕鬆加入各地7-ELEVEN門市團購群組，即時掌握最新團購、限定優惠，並可完成下單、付款、累點、存發票4大流程。

受到本土疫情影響，統一超6月合併營收為203.21億元，年減6.27%，累計前6月合併營收為1286.46億元，年成長3.3%。