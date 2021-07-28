今天在大聯盟場上天使與洛磯繼續對決，目前雙方打到第5局洛磯以10：2領先，前面5局天使遭到對手無情炮轟丟了10分，但在5局下半大谷翔平憤怒了，他在2好1壞時揮棒擊出中外野方向全壘打，幫球隊要回2分，這也是他本季第36轟，下半季第3轟。

ANGELS ARE GETTING SMOKED BUT SHOHEI OHTANI HITS THE SHIT OUT OF ONE TO THE 30TH ROW pic.twitter.com/xQp0s7TdlL — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) July 28 2021

在前幾局比賽中大谷翔平表現不佳，第一次上場打擊時擊出靠近一壘的平飛球遭接殺，第二次上場打擊時壘上有兩名跑者，正是得分的大好時機，不過他卻在關鍵時刻遭到三振，不過到了5局第三次上場，他忍到2好1壞球，逮到對方接近紅中的球一棒揮出全壘打。

本場比賽天使投手表現相當不好，在前5局就丟了10分，讓球隊處於0：10的絕對落後劣勢，正當全隊士氣低迷時，大谷翔平的這一發全壘打來的正是時候，也讓球隊拿下2分，今天大谷翔平這支全壘打擊球初速110.4英里，飛行距離有463英尺，也是一記滿遠的全壘打。

大谷翔平在明星賽前累積33轟，但參加了全壘打大賽後，下半季的表現並沒有那麼好，許多人都認為他是否累了，不過近幾場他的表現慢慢回溫，就算沒全壘打也有安打和盜壘精采表現，而包含今天這支，下半季目前也累積了3轟，雖然開轟頻率沒有上半賽季高，但還是讓人看到他的能耐！