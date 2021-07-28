嘉義縣會國民黨、無黨籍議員聯手在第19屆第5次定期會上提臨時動議，要求縣府向中央建議普發現金。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣議會國民黨團、無黨黨團今28日在議會定期會提臨時動議，要求嘉義縣政府向中央提出普發現金建議，獲全體議員附議，原案通過，對此，嘉義縣長翁章梁回映他的立場不反對發現金，但振興的意義不能被忽略。

國民黨團總召李國勝、無黨籍黨團總召陳福成在第19屆第5次定期會上提臨時動議，指為讓受疫情影響的國人都能得到照顧，也考量隨著疫情趨緩後的振興復甦，要求縣府應以正式公函或其他官方管道，建請中央考量民眾需求普發現金，以達紓困與振興之效，提案獲國民黨、無黨籍16位議員連署。

李國勝說，很多甘苦人領不到去年和今年的紓困而怨聲載道，甚至因受疫情影響跟民代借錢，顯見針對個別族群的紓困沒辦法達到預期效應，希望中央能知道民間疾苦，紓困要發現金，錢要花在刀口上。

陳福成指出，政府發振興券，要先花好幾億，結果受惠最多的是財團企業，民眾拿著振興券到大賣場一次花掉，對小商家、攤販助益不大，甚至造成困擾，甚至還衍生收購振興券抽成亂象，希望身為父母官的翁章梁能重視該提案，跟中央溝通。

詹琬蓁也說，振興券當初花了22億成本印刷，發放和回收也花了很多人力和本，按目前行政院規畫的版本， 擬以2000元換5000元振興券，一家4口就要先拿出8000元，恐怕很多人拿不出來。李國勝說，連2000都拿不出來怎麼換5000元振興券？建議縣府不妨考慮把縣庫打開，讓民眾來借錢好了。

「我不反對發現金」，翁章梁說，振興和紓困是兩件事，發現金可解決生活問題，但某些產業因疫情受損，還是要逼民眾去消費，所以振興還是有振興的意義，怎麼做都可以被討論。

賴瓊如則說，與其討論民眾拿多少錢換振興券，嘉義縣不妨自己發每位縣民2000元紓困，不過翁章梁並未回應。