「舉重女神」郭婞淳在東京奧運上，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總合236公斤的成績，勇奪奧運金牌，郭婞淳不僅刷新奧運紀錄，也完成舉重生涯「金滿貫紀錄」，令全台灣人感動不已，美女主播連珮貝在賽前就曬出與郭婞淳合照為她加油，並表示：「實際上婞淳並沒有多高大」，170公分的連珮貝還自嘲：「我好像才是舉重選手的樣子」。

美女主播連珮貝昨（27日）在臉書曬出與郭婞淳合照，透露這是2017世大運在舉重場館遇到郭婞淳，並趁採訪空檔留下的合照，連珮貝也發文直呼：「你們可能很難想像，實際上婞淳並沒有多高大」， 170公分的連珮貝站在身高160公分的郭婞淳旁邊，相形之下，郭婞淳更顯得嬌小，也讓連珮貝直呼，自己反而比較像舉重選手。

連珮貝曬出合照，並透露郭婞淳其實很嬌小。（圖／取材自華視主播－連珮貝臉書）

而郭婞淳成功拿下奧運金牌時，連珮貝開心大讚郭婞淳是台灣之光「超棒的！看了好感動」，至於有網友虧連珮貝很壯，連珮貝也自嘲：「我一直都比他壯」、「她其實滿嬌小的（在我旁邊...」，還有人拱她參加奧運，讓連珮貝笑稱：「哈哈哈哈我是入錯行了嗎」。

27歲的郭婞淳克服左大腿傷勢，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總合236公斤，在女子59公斤級勇奪金牌，郭婞淳不僅刷新奧運紀錄，已贏得世錦賽、亞錦賽、亞運、世大運等舉重冠軍的郭婞淳，拿下這面奧運金牌也達成自己舉重生涯「金滿貫紀錄」。