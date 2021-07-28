台北1名女子小芳（化名）今年1月在臉書「男神女神交友聯誼社」認識1名網友，原以為2人有機會發展戀情，一時情迷之下傳了幾張裸體自拍照給對方，沒想到男子竟以照片威脅她拍自慰影片，否則就要外流照片，還要求影片「要聽到呻吟」，讓小芳崩潰提告，法院依強制未遂罪判刑2月、得易科罰金，可上訴。

判決書指出，小芳今年1月在臉書社團「男神女神交友聯誼社」認識1名男子，2人幾經聊天互動後互有好感，在仍未確認關係時，她就被對方要求傳一些性感照片，她因為考量到2人之後就會成為男女朋友，因此就傳了幾張裸體自拍照給對方，沒想到對方拿到照片後就開威脅她做出更多事。

該男子威脅小芳自拍自慰影片給他，否則就會將裸體照片外流，恐嚇說「你的胸應該挺多人想看的」、「妳要不要自慰，不要我就發送了」、「你就等著一堆人密妳」、「錄不錄」、「按下去就來不及嘍」 、「全身脫光我看」、「我要聽到呻吟」、「妳不給我妳一定紅」。

小芳對於男子的惡行忍無可忍，將對話截圖後，蒐集相關證據決定提告，警檢視後將男子逮捕到案並依法起訴；法院認為，男子在法庭上認罪，但一直未與小芳達成和解，法官認定男子行為構成《刑法》強制未遂罪，判刑2月、得易科罰金，全案可上訴。