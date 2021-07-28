台鐵局購入EMU3000型城際列車，已在26日於日本正式啟航，目前船隻已到達東海，預計30日在花蓮港卸船。（台鐵局提供／王志偉花蓮傳真）

交通部台鐵局購入EMU3000型城際列車，已在26日於日本正式啟航，目前船隻已到達東海，預計30日在花蓮港卸船，經測試，最快年底上線 。（台鐵局提供／王志偉花蓮傳真）

因颱風延遲啟航時程，台鐵新購600輛城際電聯車EMU3000型，已於26日自日本正式啟航，預計30日航抵花蓮港卸貨，隨後將展開各項靜態及試運轉測試，並檢驗認證及核發安全營運證明後，預計年底前投入營運行列。

台鐵說，在台灣時間21日上午8時，台鐵局EMU3000型城際列車的製造廠-株式会社日立製作所，特地為台鐵新購的第一列EMU3000新城際列車舉行出廠啟運前的「安全祈願」儀式後，隨即進行包裝及捆綁作業，啟航時間雖受到烟花颱風影響，延遲至26日下午才正式啟航，預定仍可於30日抵達台灣在花蓮港進行卸船。

一週前，台鐵已在花蓮港8號碼頭，利用電車牽引12輛柴聯車，模擬演練新車到港卸船作業，台鐵就新城際列車的卸船作業流程、新車到軌位置、迴送路線及建築界線淨空等事項，逐一進行實地會勘，並安排前、後各一輛柴電機車牽引12輛柴聯車，模擬演練新車卸船作業。

EMU3000型城際列車由日立製作所承製，台鐵共採購600輛。有別於太魯閣號與普悠瑪號採8輛一編組的設計，EMU3000型城際列車採12輛一編組，也就是每列車之運量將可再提升40％的原因，希望未來優先投入東部幹線營運後，可紓解花東線一票難求的情況。

台鐵於2019年底發表EMU3000列車的黑白簡約風設計，外觀主軸為Silent flow（靜謐的移動），駕駛艙部分採用黑色玻璃搭配白色車頭，車身外觀主要為白色；內裝及座椅為灰黑色系，座椅邊緣則會點綴代表台灣色系的黃、綠及藍色，除可呈現具台灣元素的顏色外，同時點綴的顏色將區別一般車廂、商務車廂及多功能友善車廂。

台鐵副局長馮輝昇表示，因考量航運安全，延後啟航是必須的，符合台鐵局與日立的安全控管原則。28日船隻已到達東海海域航行中。