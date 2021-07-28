台灣「網球一哥」盧彥勳在東京奧運男單首輪不敵世界排名5的小祖維瑞夫（Alexander Zverev），賽後從轉播只看到盧彥勳步出球場，結束他20年的職網生涯，殊不知在更衣室還有盧彥勳與小祖「英雄惜英雄」的感人場景。

「我剛從德國隊的教練舒特勒（Rainer Schüttler）那裡得知，這是盧彥勳的最後一個賽事，很抱歉我現在才知道，應該跟彥勳講幾句話。」盧彥勳哥哥盧威儒在臉書透露，賽後他還在放空回憶往事，全身還溼透著的小祖維瑞夫竟然來問他盧彥勳人在哪裡，隨即將球袋及手上東西放在一旁，殺進更衣室找盧彥勳了。

「這個舉動，真的有讓我感動到，眼淚真的有滴了下來。」盧威儒在小祖出來之後，特地致謝還問說能否替他和盧彥勳合影留念，小祖客氣的說：「Sure！」可惜後來盧彥勳趕去替比賽中的女雙謝語倢／許絜瑜加油，沒能和小祖碰面，合照一事也只好作罷。

沒想到小祖維瑞夫一直惦記此事，盧家兄弟27日在球員休息室聊天時，小祖主動走過來打招呼，順勢拍了合照。盧威儒說，雖然盧彥勳跟小祖算熟，也跟他哥哥一起訓練過，但現在小祖已是世界排名第5的網壇大明星，「今天他對盧彥勳的這個舉動，讓我感到非常的溫馨，也讓我更加欣賞他，祝他這次東奧能站上頒獎台。」