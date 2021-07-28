看智慧電視常常切換第四台訊號和影音 APP 很麻煩嗎？家中長輩不會切換一直卡關需要求援嗎？OVO 繼電視盒、智慧投影機後，宣布推出聯網電視平台新品—QLED 量子電視 T65。融合電視頻道、影音 APP 於同一個介面，開機就可以直接在首頁觀看第四台或追劇，不用一再切換訊號源，預購 2 天即突破千萬。整合 QLED、4K HDR10+、AV1 與窄邊框設計，除原定 65 型、55 型、43 型外，更因網友留言敲碗追加 75 型機種。即日起至 8/31 於官網贊助預購 T65 現省 1 萬元，T75只要 4 萬元有找，省更大！

OVO QLED量子電視T65 Engineering Demo

根據創市際調查，智慧型電視 2020年下半年上網率僅15.1%，代表台灣智慧型電視有近8成5雖有連網功能，但很少被民眾使用。主要原因之一是目前要看第四台或網路隨選影音，需要來回切換訊號源到外接機上盒及智慧電視平台，操作複雜度高出許多，特別是家中有長輩或小孩的家庭。

OVO QLED 量子電視，內建台灣研發、剛拿到美國專利的 OVO TV OS 系統。單一頁面設計，不用切換訊號源。串流頻道、影音APP、推薦、常用功能，以及透過 HDMI 接入的數位機上盒、電腦、遊戲機等，通通整合在首頁，只要按上下左右都能輕鬆找到，解決切換訊號源導致的智慧電視上網率偏低等問題。

OVO T65 系列機種，採用 QLED 量子點技術，超廣色域，還原真實色彩，從此不需要再看褪色或暗沉的畫面。還有新標準 4K HDR10+、新格式 AV1、AI 音畫質強化、低藍光、不閃屏、杜比音效、極窄美型邊框等眾多特色。

OVO 邀請大家用上市後再也買不到的價格預購 OVO QLED 量子電視，同時贊助 OVO 完成聯網電視平台最後一塊拼圖。T65 上市售價 $33980，贊助預購只要 $23980，現省 1 萬元；T75上市價$56980，贊助價優惠$39980，另有 T55、T43 可選，全機種再加碼 3 年保固與 6 期 0 利率優惠，老客戶另有優惠。即日起到 8/31 止。