台中1名輟學離家國中生4月間翻牆闖進海線某偏鄉國中，邀該校2名學生到廢棄校舍抽菸，疑因燒紙引發大火。警消撲滅火勢，火調查出有人為縱火跡象，約談3名學生均坦承犯行，已依法送辦。台中市教育局表示，3名學生均出自弱勢家庭，6月已畢業，不會向家長求償。

台中海線某偏鄉國中正進行校舍拆除改建工程，今年4月13日下午突然起火，消防隊員獲報迅速到場撲滅火勢，燒毀2樓輔導室內書本與廢棄的辦公家具，燒毀面積30平方公尺，幸無人員傷亡。校方當時以為是施工不慎引發火勢，後來火調查出，火場內有抽菸及燒紙跡象。

經進一步追查，發現1名校外國三學生翻牆進出校園，相約該校2名國三學生，一起躲在廢棄校舍2樓輔導室抽菸、燒紙；據了解，這名輟學的國中生離家出走，原想暫住廢棄教室，當天找來2名熟識的學生聊天抽菸，不慎釀成火勢。

國中校長表示，闖禍的二名學生已學到教訓，後來上課情形都正常，已輔導他們升學，會請他們將來就讀的高中關心輔導。

教育局說明，該廢棄教室原屬即將拆除建物，相關設備早已搬遷，無財物損失；目前該棟建物已於5月中旬拆除改成花園廣場，美化校園環境，另學校也已加裝監視器等設備，並加強校園巡邏，保障校園安全。

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