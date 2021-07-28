「世界球后」戴資穎今(28日)在羽球女單賽事對上法籍大陸裔選手齊雪霏，但她僅花了26分鐘就擊敗對手，以3戰全勝、小組第1之姿晉級8強，改寫個人在奧運最佳紀錄，不過賽前有網友擔心「這場蠻硬的…不好打」，沒想到結局卻讓眾人傻眼了。

戴資穎今預賽最終戰對上世界排名第41名、法籍大陸裔選手齊雪霏，首局只花11分鐘便以21比10先下一城，接著又以21比13拿下次局，只花25分鐘輕鬆獲勝，以3場全勝之姿晉級8強，先改寫下她個人在奧運最佳紀錄，因為她前兩屆奧運都止步16強，而齊雪霏賽後也很無奈表示：「戴資穎對我來說是難度太高的對手。」

而在賽前有網友在PTT發文「羽球女單預賽 戴資穎 v.s 齊雪霏」，吸引不少人留言為戴資穎集氣，其中還有人擔心表示「這場蠻硬的…不好打」，未料比賽才開始，網友們就紛紛傻眼，因為不到半小時比賽就結束了。

不少人紛紛笑稱，「我才打開電視，怎麼就打完了」、「太快了吧！來不及看」、「我的UBER都還沒到，就結束了」。因為戴資穎這一戰是日本時間9點開始，昨她也發文「聽到明天打早上9點，是這個表情！！是台灣8點喔！你們會起來看我比賽嗎？」小戴話才一出，網友也紛紛留言表示一定會的。