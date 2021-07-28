張、龔兩位女子脫困後頻向警方道謝。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平區張姓及龔姓兩位50多歲的閨密相約大坑、新社一日遊，規劃到附近知名景觀餐廳享受餐點，並欲從太平區頭汴山區進入，結果迷途在深山產業道路內，屋漏偏逢連夜雨，駕駛的自小客車欲迴轉時左側輪胎又卡在山溝中，所幸頭汴派出所員警獲報，依據發話地點搜尋約30分鐘，終於在大湖巷的產業道路找到兩人，順利通知拖吊業者協助脫困。

太平警分局頭汴出所警員廖晉賢日前上午10點多執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱，「受困在某荒涼的產業道路上，輪胎又不慎卡在山溝內，請求警方協助。」廖姓員警先行透過電話安撫兩女子情緒，透過她們所述附近山形及山路特徵，終於在收訊不好的山區急尋30多分鐘找到受困女子，不巧地是她們所開的自小客車左側兩輪胎在迴轉中竟卡在山溝中動彈不得。

兩女子驚恐地向警方表示，受困在荒山野嶺之中嚇死她們了，感謝員警到場協助，廖姓員警立即通知拖吊業者順利將車輛移出，並引導至道路主線道上，讓她們順利接續未完成的出遊，結束這場驚魂記。

張、龔兩位女子脫困後頻向警方道謝，稱要不是員警的及時救援，真不知道會受困多久，荒山野嶺的也不知道會發生什麼事情，非常感謝人民保母的協助。