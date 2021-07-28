IMAX中國28日公佈2021年上半年財務業績，在票房及影院安裝活動強勁復甦的推動下，IMAX中國大中華區收入為5340萬美元，較一年前的670萬美元實現大增。調整後淨利潤達到2130萬美元，而2020年上半年則淨虧損1550萬美元。

消息刺激港股股價28日一路飆漲，午盤收在最高，漲9％，報10.54港元。

IMAX中國主席理查葛爾方表示，上半年營收和收益已強勁反彈至接近2019年的水準，突顯出IMAX對中國市場的消費者、電影人以及影院合作夥伴們的價值不斷提升。

他指出，自疫情後影院恢復營業的一年來，公司非常高興地看到市場正加速利好於強調影院體驗的大片，越來越多的IMAX DNA正不斷注入電影內容製作，這也進一步強化了疫情後時代IMAX中國在娛樂生態系統中的定位。隨著中國電影正不斷朝著高水準製作的類型發展，公司將有機會進一步提升市占率。