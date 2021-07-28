迎接父親節，台北神旺飯店「普諾麵包坊」主廚選用當令盛產「幸福果」酪梨為主角，製作節慶限定「酪梨PaPa蛋糕」，並有「頂級生巧克力蛋糕」提供二種選擇，即日起至8月3日前預購「酪梨PaPa蛋糕」或6吋以上「頂級生巧克力蛋糕」，並於8月6日至8月8日至門市提貨，可享88折優惠。

酪梨是後熟型食材，果實未熟即須採摘，須放置一定天數方能享用，慢熟而內斂，像極了父親形象。色澤帶來清爽綠意的酪梨是營養價值極高的水果，「普諾麵包坊」將之製成滑順慕斯，搭配義大利乳酪、蜂蜜洋梨餡與香草蛋糕，整體嚐來溫潤甜蜜，粉嫩膚色則以烘焙新寵「紅寶石巧克力(Ruby Chocolate)」製成淋面，外層點綴蓬鬆可可戚風蛋糕做為Ｑ彈捲髮，造型童趣俏皮，

有著「森林的奶油」、「幸福果」稱號的酪梨，不僅是營養師推崇的超級食物，近幾年也因「生酮飲食」風潮而擁有超高人氣，光是本地產的酪梨更將近有30個品種。普諾麵包坊西點余振堯主廚本次自台灣及美國各嚴選一款，其中，個頭較大、口感紮實帶濃郁乳香的「清進一號酪梨」正值當令盛產。另款質地較綿密、口感如奶油般柔滑細緻的「哈斯酪梨(Hass)」則是大眾最喜愛的酪梨品種之一，兩相搭配更能呈現甜而不膩的滋味。將完熟果肉取下，拌入鮮奶油、白巧克力、義大利乳酪製成色澤嫩綠的可口慕斯，另外再搭配「輕甜蜂蜜洋梨」與「香草蛋糕」，與口感較厚重的義大利乳酪慕斯，一同疊上香酥花生榛果脆餅，多層次風味十分誘人。粉紅柔嫩、吹彈可破的肌膚則是選用帶有淡淡莓果香氣，風味微酸帶甜的紅寶石巧克力(Ruby Chocolate)製作，卷卷頭髮造型是以「竹炭可可風味戚風」點綴，俏皮模樣頗富童趣。父親節限定「酪梨PaPa蛋糕」6吋售價900元，需提前3日預訂。

除了節慶特製蛋糕，普諾麵包坊經典款「頂級生巧克力蛋糕」，也同步提供早鳥優惠。嚴選可可濃度達70%的頂級比利時進口巧克力製作，同時在調理過程打入較多空氣，使蛋糕更為蓬鬆柔軟，搭配適量白蘭地與波美糖水製成的酒糖，增添迷人微醺風味。夾餡則選用比利時進口巧克力奶油、香草與鮮奶油製成滑順甘納許內餡，恰到好處的苦甜風味，深受可可控的喜愛。6吋每個原價620元。即日起至2021年8月3日前，預購「酪梨PaPa蛋糕」或6吋以上「頂級生巧克力蛋糕」，並於8月6日至8月8日至門市提貨，可享88折優惠。