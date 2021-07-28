美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）東奧退賽

美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）身材嬌小，只有142公分，但卻經常覺得，肩上扛著全世界的重任。

她是美國有史以來最偉大的體操選手，5度參加奧運，4度奪金，並擁有19項世界體操錦標賽的冠軍頭銜。然而，就在東奧即將進行女子體操團體賽決賽時，她突然宣布退賽，令世人震驚。

據CNN新聞網28日報導，拜爾絲並不需要更多的金牌錦上添花，她是美國體操代表隊前隊醫納沙（Larry Nassar）性侵下的倖存者，也是其中唯一仍叱吒體壇的體操選手。

拜爾絲稍早說，她必須返回賽場發聲，以推動變革。「我覺得，要是這項運動中沒有倖存者，她們只會被忽略。但既然我還在這兒，並有相當的社群媒體和平台曝光率，他們總得做些甚麼。」自從狼醫納沙被控數十年來，曾性侵超過150名女性後，拜爾絲就一直致力為倖存者發聲。她甚至無畏地直批美國體操聯盟（USA Gymnastics），沒有就納沙醜聞啟動獨立調查。

這是納沙醜聞爆發後的第一次奧運賽事，也是數十年來，堅持鐵血訓練，漠視納沙獸行的傳奇體操教練卡羅伊夫婦（Bela and Martha Karolyi）首度缺席奧運。

如今隨著納沙入獄，卡羅伊夫婦退休，拜爾絲領導嶄新的女子體操隊伍參加東奧，並試圖啟發新一代女子體操選手。而拜爾絲衷心希望，她們不必再像她一樣，忍受這麼多挑戰。