迎接父親節，中華電信推出「涼夏88節！精采5G 四季饗宴」方案，讓你送上超夯3C好禮與涼夏好物，慰勞辛勞的爸爸。中華電信「涼夏88節！精采5G 四季饗宴」方案，特於Hami Go新增歐爸酷夏好禮專區，辦5G月繳1399元即享Hami Point $12000點(1點等於1元)購物金，提供兌換支援偵測血氧的Garmin Venu SQ智慧手錶與小米手環6、Philips 5D刀頭水洗電鬍刀、aibo歡唱K歌神器麥克風組及AirTag 4件裝等產品，還有涼夏好物Dyson涼暖風扇、消暑聖品哈根達斯冰品票券等多元兌換選擇。

精采5G四季饗宴方案專屬的「Hami Go」活動專區，集結了食衣住行育樂點數消費生活圈，提供消費者申辦行動方案，同時享受Hami Point點數即時兌換商品（包含支援偵測血氧的Garmin Venu SQ智慧手錶與小米手環6、Philips 5D刀頭水洗電鬍刀、aibo歡唱K歌神器麥克風組及AirTag 4件裝等）的樂趣，及在中華電信與特約門市折抵配件的多元選擇。方案推出以來，以便利超商、量販店抵用券、星巴克電子飲料券及foodpanda美食購物金，超過八成客戶兌換最受歡迎！

為寵愛果粉，凡購買iPhone 12系列，申辦精采5G月繳1399元(含)以上方案，加碼贈Hami Point 最高1500點，搭配可支援血氧偵測的Apple Watch Series 6合購，再享最高單機折價2000元優惠，總計享3500元優惠。

疫情期間，爸爸的健康照護不能少！中華電信「1+1任你配，防疫輕鬆購」活動，8月2日起新增實用健康照護穿戴裝置並包裝熱門5G手機，寵愛爸爸。申辦精采5G月繳999元(36個月)，Samsung Galaxy A22或A32、紅米Note 10 5G、vivo Y52、realme 8及OPPO A74等5G夯機，搭配支援偵測血氧的小米手環6、Realme Watch 2 Pro智慧手錶，0元即刻入手，一次擁有5G手機及健康照護穿戴裝置，守護爸爸的健康。