谷哥母公司Alphabet上季營運表現優於市場預期，周二盤後股價大漲逾3%，報2,719.77美元。

Alphabet公布第二季營收年增62%，為618.8億美元，優於分析師預估的561.6億美元。

每股盈餘年增169%，為27.26美元，遠優於分析師預測均值每股19.34美元。

谷歌雲端事業營收年增53.9%，為46.3億美元，優於市場預估的44億美元。雲端事業營業虧損為5.91億美元，比去年同期的虧損14.3億美元顯著改善。

包括自駕車事業Waymo等子公司的Other Bets，第二季營收年增29.7%，為1.92億美元，惟營業虧損為13.98億美元，較去年同期的虧損11.16億美元擴大。

流量獲得成本（Traffic acquisition costs,TAC）為109.3億美元，而超出市場預期的97.4億美元。

谷歌廣告總營收為504.4億美元，與去年同期遭到新冠疫情影響時相比成長69%。

谷歌商務長Philipp Schindler在法說會上表示，目前為止，零售業是谷歌廣告增長最大的貢獻者。

YouTube廣告營收年增83%，為70億美元，超出華爾街預期的63.7億美元，並逼近網飛上季營收73.4億美元。

執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，YouTube Shorts的每日觀看次數剛剛突破150億次，遠超出3月份的65億次。YouTube Shorts是該公司為了迎戰抖音而推出的短影片功能。

Alphabet財務長Ruth Porat表示，她預期第三季營收的成長動力將減弱。而雖然市場重新開放，但考量到新冠病毒感染數不斷增加，現在預測長期趨勢仍為時過早。

執行長皮查伊在法說會一開始即鼓勵所有人接種新冠疫苗，財務長Porat則向媒體表示，該公司於9月重返辦公室的計畫沒有改變，至少直到9月初，集團員工仍可以「自願居家上班」。