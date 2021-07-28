適逢畢業季，不少社會新鮮人開始人生中第一份正式工作，到職時被告知需先試用3個月，北市勞動局長陳信瑜表示，現行《勞動基準法》並無「試用期」規定，但勞雇雙方仍可自由約定，另外若雇主因勞工不能勝任工作要求離職，應依法給付工資、資遣費，以及通知資遣預告期、資遣通報、發給非自願離職證明書等。

陳信瑜表示，依現行勞動法令，確實沒試用的相關規定，但基於契約自由誠信的原則下，雇主和勞工可依照工作特性，自由約定合理的試用期，試用期的勞工還是受到《勞動基準法》的保障，且《勞動基準法》是規定勞動條件的最低標準，雙方約定的勞動條件如有低於，約定就無效。

陳信瑜說，實務上常見到，勞工試用期不滿7天，雇主要求離職且不發工資；或是新人沒辦法獨立作業，需要前輩帶領，因此沒加班費或補休；還有通過試用期成為正式員工，才會投勞健保；事病假天數按比例給假等，這些都不符法令，屬無效約定。

陳信瑜說明，雙方約定的試用期間或試用期滿時，雇主若有延長試用期的需要，仍須與勞工再議定，若是勞工有工作能力不足、工作態度不佳等不能勝任工作，雇主不得任意要求勞工離職或自動終止契約，應依《勞動基準法》給付工資、預告期，以及《勞工退休金條例》給付資遣費，照《就業服務法》資遣通報、發給非自願離職證明書等相關規定辦理。

勞動局提醒，現今勞資爭議樣態百百種，勞工到職時，雇主應完整提供書面勞動契約，將勞雇雙方權利義務規範具體、明確化，面對勞工的疑問，最好能夠逐一說明內容，避免雙方認知有落差，導致爭議產生。