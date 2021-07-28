聯準會周三召開為期兩天的利率決策會議，外界關注寬鬆貨幣政策是否出現變化，預計周四會有較明朗結果，不過就在聯準會發表最新看法前夕，國際貨幣基金組織（IMF）再次對通膨數據飆升提出警告，強調通貨膨脹可能不是短暫的，會比預期更持久，這將促使全球央行率先採取行動。

CNBC報導，IMF周二發布最新的世界經濟展望報告，內容提及，大多數國家的通膨有機會在明年回到疫情前的水平，但不確定性仍然相當高，通膨影響的時間可能會變得更長，央行需要採取先發制人的行動。

IMF首席經濟學家Gita Gopinath表示，「供應鏈中斷的時間拉長，加上飆漲的房價，導致通膨出現上升，此外，明年新興市場與發展中國家的物價指數，仍有可能保持高檔，這與食品價格上漲、貨幣貶值有關。」

若無法緩解此狀況，IMF認為，全球央行開始抑制超寬鬆貨幣政策的可能性增加，「接下來對市場有利的刺激措施會逐漸出現改變，縮減資產購買計畫的狀況將會提前發生。」

此外，IMF維持今年全球經濟成長率的預測在6%，同時上調明年的成長率至4.9%，並點出變種病毒的影響將左右經濟預測數字，「已開發國家與發展中國家的疫苗覆蓋率有明顯差距，這也影響全球復甦程度與時間。」