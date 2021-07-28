當全球各國正陸續放鬆限制，新冠變異病毒Delta毒株開始在全球快速擴散，導致感染病例再次上升。據紅星新聞引述《自然》雜誌指出，7月12日廣東省疾控制中心的研究人員在medRxiv預印本平台發布一項研究指出，對5月21日至6月18日廣東確診62名Delta感染者進行追蹤分析，並與2020年早期感染63名患者進行比對，發現Delta毒株感染者的呼吸道病毒載量是原始毒株的1260倍。這說明Delta毒株的自我複製速度非常迅猛。

此外，攜帶Delta毒株的人可能會更快地具有傳染性。研究指出，早期原始毒株在人體內可被檢測出來的時間為6天，而Delta毒株僅需4天就能被測出。專家們表示，目前對Delta毒株主要擔憂並非會導致病情加重，而是更容易在人與人之間傳播，導致未接種疫苗群體的感染病例和住院人數增加。

面對疫苗是否因此失效疑慮？美國埃默里大學醫學院副院長、傳染病專家卡洛斯‧德爾‧里約熱內盧解釋，新冠疫苗最初研發就不是用來預防感染的，其目的始終是預防重症和死亡。

英國劍橋大學公共衛生和微生物學教授莎倫‧皮科克表示，目前全球最大的風險就是Delta毒株，它是目前全球「傳播最快、最適應環境、最可怕」的新冠病毒毒株，可能將顛覆所有人對新冠疫情的設想。

但美國賓夕法尼亞州立大學傳染病動態研究中心主任馬修‧法拉利也指出，就總體而言，完全接種疫苗的人的風險大大低於未接種疫苗的人，且目前「突破性感染」病例的水準不足以引發對現有疫苗效力的擔憂。例如在美國Delta毒株感染約占新增感染病例的83％，但其中近97％的重症患者都是未接種疫苗的人。