大陸加強監管力道，引發陸股、港股及美股中概股恐慌，亞股多頭信心遭到拖累，加上蘋果27日盤後公布財報，上季度營收與獲利雙優預期，但公司預告本季度營收成長趨緩，同時美國聯準會（Fed）也將在本周宣布貨幣政策，一連串事件導致台股28日盤中同時跌破季線與萬七關卡。

加權指數自15日高點18034點回落以來，短短9個交易日閃跌1140點，跌幅6.32％，今年以來第二度跌破季線，上次跌破是5月股災，自4月29日起僅花11個交易日就崩跌2549點，後續指數共計花費40個交易日才重返起跌位置。

然而根據統計已公布財報的標普500成分股觀察，優於原先市場預期的比例近九成，且整體獲利年增率高達74％，為美股提供重要支撐，國內也自27日起疫情警戒降為二級，國發會27日發布的6月景氣燈號再亮紅燈，反映景氣持續熱絡；同日國際半導體產業協會（SEMI）最新的出貨報告也表明，6月北美半導體設備出貨金額連6個月再創新高，半導體產業的高需求沒有改變。

至於大陸監管方面，國泰證期經理蔡明翰認為，政治因素影響股價通常都又急又快，但空間跟時間都有限，且台股與陸股的連動性相對美股較低，當恐慌情緒過去，預期大盤將能順利止穩。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，台股在季線附近雖有跌深反彈空間，但今年以來台股已大漲逾16％，加計去年以來漲幅更超過四成，年獲利賣壓仍大，因此預料反彈空間有限。隨第二季財報公布高峰期到來，預期個股獲利面沒有太大疑慮，當前只有短線乖離過大問題需要解決。