除了台積電(2330)大手筆捐贈疫苖，記憶體製造廠旺宏(2337)也擬斥資新台幣2億元，採購莫德納（Moderna）等COVID-19疫苗20萬劑，其中60%將捐贈，只是採購捐贈疫苗仍待政府專案核准後進行。

旺宏27日董事會決議，斥資新台幣2億元，採購莫德納（Moderna）或其它經世界衛生組織（WHO）核可的COVID-19疫苗20萬劑。

旺宏表示，預計採購20萬劑COVID-19疫苗，其中40%擬供公司及協力廠商使用，其餘60%捐贈行政院衛生福利部疾病管制署，主要是為了降低員工染疫的風險，確保公司正常營運與國際交易及善盡公司的社會責任。這項採購捐贈疫苗仍待政府專案核准後進行。

台積電、鴻海暨永齡基金會7月各完成500萬劑BNT疫苗採購，並捐贈予行政院衛福部疾管署作為防疫使用，預計最快9月底後可依序送抵台灣。

台積電董事長劉德音於26日股東會回應股東提問捐贈疫苗一事，表示疫苗不是想捐就捐，還要有很多專業，有法務、採購、物流與營業策略人員組成一個很大團隊，需要整個公司動員才能達成。目前希望採購到的疫苗早點進入台灣。

台積電捐贈疫苗金額不超過等值約1.75億美元，將會在台積公司營業費用項目提列。

由於台積電這次疫苗捐贈金額非常大，台積電文教基金會及台積電慈善基金會預算無法因應，因此會列入台積電損益表的營業費用項目，包含疫苗採購、必要冷鏈物流及處理服務、保險等，台積電捐贈金額不超過1.75億美元。