日本Sony企業在台分公司So-net (台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net )旗下代理的ARPG狩龍大作《WildBorn 野境重生》於今(28)日宣布全球領先上市，登入即免費送SSR「配劍的拉特羅」！官方首度公開最新的上市影片讓玩家一睹風采，並同步「霍特爾」與相關特色玩法，相關活動也將於官方粉絲團同步展開，邀請玩家一起在狩獵世中界大展身手、一同挑戰野境生存的無限可能。

《WildBorn 野境重生》上市影片

《WildBorn 野境重生》上市影片

最給力的「霍特爾」︰戰鬥的最佳夥伴

在《WildBorn 野境重生》中，「霍特爾」是捕獸者最佳的夥伴，支援探勘「特魯斯」行星最可靠的後援者。「霍特爾」包含許多種族，主要會在捕獸者探勘的地區進行額外的調查或採集活動；在他們的陪伴下出戰，不僅能提供捕獸者額外的被動能力、給予怪獸爆擊，還可以恢復捕獸者的戰鬥能力，依據狀況攜帶擁有不同技能的「霍特爾」共同出戰，將有出奇不意的戰果喔！「霍特爾」不僅能在戰鬥上提供協助，還可以支援「戰鬥探勘與採集探勘」，多多善用「霍特爾」，他們將會是你最佳的強力後盾！

捕獸者的強力支援「霍特爾」

捕獸者的強力支援「霍特爾」介紹

【咆嘯火焰的「吉妮卡」】

「吉妮卡」的戰鬥實力比任何人都還出色，但偶爾也有失去理性而恣意妄為的時候，誰都無法攔阻的衝動性格，被視為捕獸者管理團體聯盟的一大麻煩。對於新的捕獸者總是會特別新奇，就像找到新的玩物一樣，只要遇到感興趣的捕獸者就會一同展開狩獵的旅程。

【咆嘯火焰的「吉妮卡」】

【沙漠女戰士「伊莎貝拉」】

一百年前，當人類初次來到「特魯斯」星球時，有部分人類脫離人群過著專屬於自己的獨立生活。時光流逝，「伊莎貝拉」認為持續過著與世隔絕的生活、隔絕所有事務會引領部族走向滅亡，便率先成為第一個離開據點的人，獨自展開了冒險旅程。

【沙漠女戰士「伊莎貝拉」】

【商隊的小可愛「艾莉卡」】

「艾莉卡」個性開朗活潑，一手包辦商隊的大小事，對外擔任中間聯絡的重要橋梁，備受商隊成員的疼愛。主要事務為整理商隊周遭發生的事件，製作任務清單分配給捕獸者，並負責向隊長「蕾吉娜」報告補獸者們任務的執行狀況，是不可或缺的得力助手。

【商隊的小可愛「艾莉卡」】

【好奇心旺盛的「路安」】

一直以來住在偏遠小村莊的「路安」，曾經遇到前來村莊拜訪的捕獸者們，深受他們神祕又精彩的冒險故事吸引，他一直夢想著能和補獸者一同旅行並幫助他們成就大事！

【好奇心旺盛的「路安」】

【萬能巧手的「布洛迪」】

「布洛迪」從小就對所有手作的事物充滿興趣與熱情，長大後便正式開始學習許多不同面向的事物，從冶煉裝備、料理到狩獵，在許多領域都展現無比的天賦，因而受到商隊的矚目，目前正和捕獸者一起冒險，大展自己的才能。

【萬能巧手的「布洛迪」】

【淘氣鬼「帕斯卡」】

生活在雪山的「帕斯卡」對寒冷的環境如魚得水，能穿梭在雪山許多地方並自由探險，並對新來訪的捕獸者感到興趣。聽到捕獸者傳述的冒險故事，為了滿足自己無窮的好奇心，他也決定和捕獸者一起展開探險旅途。

【淘氣鬼「帕斯卡」】

【安靜的最佳助手「婓那」】

「斐那」性格上較為安靜、內向，但是當需要他協助時候，決不會臨陣脫逃、退縮，總是安靜地接近並幫助捕獸者。雖然在情緒上較為不會表達，但幫助他人是「斐那」感到最喜悅的時刻。

【安靜的最佳助手「婓那」】

最強補獸者召集令釋出 好禮等你來掠奪

最強補獸者召集令釋出 好禮等你來掠奪

所有補獸者們注意了！最強工會召集令釋出重大消息，即日起至8月11日止，至官方粉絲團參加活動並完成活動指令，即有機會可獲得iPhone 12 Pro 128G、SonyWF-1000XM3耳機等超值好禮，快手刀邀請左鄰右舍一起進入野境冒險！敬請持續鎖定《WildBorn 野境重生》相關新聞消息與官方粉絲團資訊，後續將提供更多第一手的遊戲消息。