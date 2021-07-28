演藝圈美女何其多，要靠美貌出頭不簡單，而韓國女星李成敏(CLARA LEE)卻早早靠亮麗外型聞名全球，她在2004年就拿下韓國第一屆網絡美女照片票選冠軍，2014年則被美國知名時尚雜誌評選的全球百大美女亞軍，因此被封為「亞洲第一美」，所以李成敏魅力有多強，網友表示光是她平時健身的照片，就足夠撩人，一看再也忘不了。

李成敏在瑞士出生，但在英國長大，是韓裔英國籍女星，她的爸爸李勝奎、叔叔李永奎、姑姑李愛淑，是知名團體「高麗亞那」成員，但她卻是2004年參加美女照片票選奪冠，被認識並出道，2006年出演《透明人崔長洙》打開知名度，一直不乏有戲劇作品，但2014年被《MODE》雜誌選為「世界最美女性」第二名，讓她在全亞洲大爆紅。

至於李成敏到底優勢在哪？當然巴掌臉無可挑剔，精緻的五官如洋娃娃般，而更讓人驚豔的，是她擁有亞洲女星少有的健美性感骨架，168公分的她，多年來維持穠纖合度的S曲線，上圍豐滿配上螞蟻腰，一雙長腿更是逆天，絕對有資格說是以身材聞名的女星，她那雙精心鍛鍊的女神長腿得來不易，李成敏甚至為美腿買了保險。

近年李成敏不只在韓國發展，還進軍中國市場，她正式走出國界的時間點，應該是2016年與古天樂、張家輝合演電影《使徒行者》，同年12月與小瀋陽、肖央演出大陸喜劇電影《情聖》，作品都叫好叫座，此外，李成敏在2019年宣布閃婚大2歲美籍企業家，成為豪門媳婦但沒有放棄演藝事業，堪稱事業、愛情兩得意。