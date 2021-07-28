美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，政府正考慮是否強制要求聯邦員工接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，但強調不會如2020年般實施封城。

法新社和路透社報導，拜登表示，美國在疫苗施打上必須「做得更好」，並說目前「正在考慮」強制要求聯邦政府200多萬名員工施打疫苗。

拜登參訪位於維吉尼亞州麥連（McLean）的國家情報總監辦公室（ODNI）時，做出上述聲明。而稍早前，美國疾病管制暨預防中心（CDC）政策轉彎，建議部分地區完整接種疫苗的民眾，在某些高風險場合下恢復佩戴口罩。

至於拜登政府要求聯邦雇員接種疫苗是否合法，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）昨天表示，政府尚未做出決定。另一方面，白宮已經要求白宮內部員工開始再戴起口罩。

據白宮發布的另項聲明，拜登計劃在29日宣布「下一步」來讓更多美國人接種疫苗。

拜登說：「Delta變異株影響最嚴重的地區，如果施打疫苗、佩戴口罩的人可以更多，我們將可以避免重回2020年封城、停擺、學校關閉和中斷的老路。」

「和2020年不同的是，我們現在有了阻止疫情蔓延的科學知識和工具，所以我們不會走回頭路。」

Delta變異株傳染力驚人，美國確診人數爆增，目前美國新增病例約有9成是感染Delta變異株。

過去7天的每日新增感染人數平均超過5萬6000人，類似今年4月確診數。美國迄今累計逾61萬人病故，兩項數據都高居全球第一。

目前美國有49%人口完整施打疫苗，不過接種率極為不均，政治自由派接受疫苗的程度較高。