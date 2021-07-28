電動車廠Rivian遞交美國州政府經濟發展官員文件顯示，該公司擬投資50億美元在美興建第2座電動車組裝廠。
根據路透取得的該份經濟發展文件，獲得亞馬遜注資的Rivian的新廠計畫名為「Project Tera」，占地約1萬英畝，但經濟發展官員提到，要找到如此大面積土地幾乎不可能。
根據修訂版提案，Rivian預計2021年秋開始建廠，預計2023年第2季投產。然而多位知情人士認為，受到疫情影響，建廠時程可能延後半年。Rivian對此並未發表評論。
電動車廠Rivian遞交美國州政府經濟發展官員文件顯示，該公司擬投資50億美元在美興建第2座電動車組裝廠。
根據路透取得的該份經濟發展文件，獲得亞馬遜注資的Rivian的新廠計畫名為「Project Tera」，占地約1萬英畝，但經濟發展官員提到，要找到如此大面積土地幾乎不可能。
根據修訂版提案，Rivian預計2021年秋開始建廠，預計2023年第2季投產。然而多位知情人士認為，受到疫情影響，建廠時程可能延後半年。Rivian對此並未發表評論。
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