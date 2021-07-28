媒體報導，使用通訊軟體LINE的台灣100多名府院及朝野政黨等政要遭駭客攻擊。資安專家指出，駭客通常會設法誘騙受害者安裝惡意App以便入侵，建議別點擊來路不明的網站連結，且安裝任何App時須留意要求哪些權限。

自由時報今天報導，LINE上週發現部分用戶訊息內容遭擷取外流，清查後發現包含府院、軍方、縣市政府及朝野政黨等台灣100多名政要，為此已著手強化資安機制、發訊息提醒受害用戶，並向執法單位報案。

趨勢科技資深技術顧問簡勝財接受中央社記者採訪表示，鎖定特定族群的駭客攻擊並不少見，先前的研究報告曾發現鎖定科技、航太等特定企業，也有看到鎖定記者、人權團體等特定對象的攻擊，只是手法不一定相同。

簡勝財指出，目前不清楚駭客如何透過LINE發動攻擊，無法確定是否為LINE本身的資安問題，或手機上安裝惡意程式導致被入侵。

根據他的觀察，單純透過手機號碼就進行攻擊的方式很少見，通常要搭配其他手法，觸發安裝惡意App的行為，例如向受害者發送簡訊，以領取包裹或觀看影片為由，要求用戶安裝特定App，這是所謂的社交工程手法。

一般民眾若要防範這類駭客攻擊，簡勝財提醒，可以留意安裝App時要求存取哪些權限。如果安裝App時被導向其他網站，要求輸入密碼、身分證字號、出生年月日等個資，記得再三考慮，因為很有可能是惡意連結。

民眾若要自保，也可以透過LINE的幾項簡單設定達成。例如目前LINE系統會預設開啟Letter Sealing訊息保護功能，也就是訊息的點對點加密，範圍主要包括文字訊息、位置資訊、一對一免費通話，啟用後只有用戶跟聊天對象才能看到訊息內容。

在LINE設定中，用戶還可以取消勾選「允許被加入好友」、「自動加入好友」、「允許利用ID加入好友」，避免陌生人或有心人士取得LINE帳號。（編輯：張良知）1100728