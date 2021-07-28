本土疫情趨緩也不可大意，胸腔科醫師蘇一峰發文分享，一名女患者確診新冠肺炎，經治療肺炎已改善，但肺纖維化造成持續缺氧，讓她呼吸很喘，下床上廁所血氧就掉到80%。某天查房的時候，患者爆哭求他幫忙，原來女子的父母也雙雙染疫，目前在其他醫院插管治療，讓女患者非常自責，認為都是她將病毒帶回家，害慘了家人。讓醫師看了很不捨，也再度呼籲大家快打疫苗。

蘇一峰今天在臉書發文分享，收治一名新冠患者，經過治療目前肺炎症狀已改善，但呼吸仍然很喘，下床去上廁所血氧馬上就掉到80%。

蘇一峰表示，去查房的時候，病人痛哭說「我現在還是是很喘，醫師請您能幫幫我，我想要出院去看看插管的父母，是我把病毒帶回家，害了全家人」。他才知道，原來女患者的確診之後，父母也跟著染疫，目前還在其他醫院的加護病房插管搶救中。

蘇一峰指出，他們一家三口都進了加護病房，父母插管急救中。女患者雖然肺炎症狀已改善，但是肺纖維化造成持續缺氧，仍需進一步治療。因此她也呼籲大家「打疫苗保護自己也保護家人」，並表示感染新冠肺炎的患者，痊癒後出現肺纖維化的症狀很常見，必須及早治療，避免一輩子人生黑白失去希望。