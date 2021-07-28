國產疫苗高端上線，根據中央流行疫情指揮中心公布數據顯示，截自昨日下午17時，僅0.5%人願意打高端。對此，萬芳醫院精神科醫師潘建志表示，俄羅斯早在去年也研發了一款人造衛星新冠疫苗，但俄羅斯人民至今打完第一劑僅25%，原因在於俄羅斯人民認為未做第3期實驗就核准，是違反實証醫學的原則，甚至歐盟EMA和WHO，都還不肯給予EUA（緊急使用授權），他認為「這教訓很值得台灣借鏡。」

潘建志昨（27）日於個人臉書粉專《BillyPan 潘建志醫師》指出，俄羅斯製造的人造衛星疫苗（SputnikＶ）是世界上第一支政府核准的新冠疫苗，當時總統普丁更驕傲地表示「我們在疫苗戰爭中贏得勝利了」，而該款疫苗使用的是腺病毒載體，第1、2劑分別為兩種不同的人類腺病毒，堪稱保護力達91%。

潘建志表示，該款疫苗推廣許久，至今俄羅斯人打完第1劑也只佔25%，根據俄羅斯當地民調顯示，有68%的人不願施打；醫生不願接種的比例也高達50%，但俄羅斯是全世界確診數第4高的國家，受Delta變異株侵襲，7月單日死亡人數更接連創下新高，主因就是疫苗覆蓋率不足，「理論上俄羅斯人應該搶著打才對」。

潘建志直言，這一切都要怪普丁好大喜功，去年8月份批准疫苗時，才剛做完第2期人體實驗，就急著要疫苗上線，因此踩了紅線，當時歐洲各國政府都對此做法嚴厲批判，「怎麼可以不做臨床第3期實驗就核准呢？」違反實證醫學的原則，及質疑聲浪排山倒海而來。

潘建志說，雖然人造衛星疫苗最後還是有做第3期人體實驗，各個研究期刊也都表示保護力絕對夠，甚至沒有傳出血栓案例，但因貪功躁進，至今仍不被俄羅斯人接受，歐盟EMA和WHO也以數據不足而未給予EUA。

潘建志感嘆說，普丁毀了科學家的心血，搞得疫苗連自己國民都不想打，枉死許多人，「這教訓很值得台灣借鏡。」

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