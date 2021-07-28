威力彩將在明日（29日）開獎，頭獎上看9.2億，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團指出，摩羯座、處女座、獅子座、牡羊座的人中獎運最強，另外，兔、馬、牛、蛇也是當天的好運生肖。可把握早上7點至11點，以及下午1點到5點之間的發財時機，前往住家或辦公室正北方的投注站買彩券，能獲得財氣。不過，小孟老師叮嚀，因當日與屬猴的人相衝，建議屬猴者找別人幫忙選號再買。

▍Top4 摩羯座

天王星順行落在摩羯座偏財宮，顯示在29日當天充滿好運，若摩羯座的人想求好運，建議在下注前冥想財神爺的樣子，找一個碗，裝入水，並敲碗3下，讓財神知道你在哪裡，最後喝下水，就能喝下財神給你的財氣。

幸運數字：1、4、3、5（參考方位角）

▍Top3 處女座

金星落在處女座，顯示處女座能得到四面八方的財運，金星象徵維納斯，建議下注前用筷子對著每張鈔票畫下金星的符號，再把抄票拿去下注，可增強手氣。

幸運數字：3、6、8（參考行星角度）

▍Top2 獅子座

太陽與水星都在獅子座命宮，顯示獅子座財氣充沛，加上水星引力，能導入財氣到財帛宮位。建議下注前找個紅包袋，在紅包袋裡放入1元、5元、10元及50元硬幣，因為總合66元象徵66大順，最後將紅包袋放入口袋中再去下注，有機會出現神奇好運。

幸運數字為：1、3、4、6、9（參考行星角度）

▍Top1 牡羊座

太陽水星火星落入牡羊座的偏財宮位，顯示29日偏財運很有爆發力，因火星屬熱氣，建議在當天買彩券前喝杯熱開水，或在熱開水或熱飲下方貼上圓形的紅紙再喝水，能催動財氣，吸引財運上門。

幸運數字：1、6、2、9（參考方位角）