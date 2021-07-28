在東京奧運女足小組賽，先後0比5慘敗巴西隊、4比4戰平尚比亞隊、2比8慘敗荷蘭隊後，中國女足隊將乘坐日本當地時間28日下午3點多的航班啟程離開日本東京回國。

北京青年報今（28日）報導，這次東京奧運是自2004年雅典奧運會女足賽小組賽首輪8球敗於德國隊後，中國女足隊史上遭遇的最大「慘案」。

據報導，回國後除了隔離之外，等待中國女足全體成員的還有本次東京奧運會征程的深刻總結。

報導指出，截至28日，中國足協並未就中國女足此次奧運會之旅整體表現發聲，但面對各界對球隊糟糕表現不絕於耳的質疑、指責，協會恐怕也不會不為所動。隨著球隊返回國內，一場圍繞中國女足未來何去何從的討論又將被掀起。至於總教練賈秀全的去留問題，近期中國足協內部也將深入討論，並盡快給出答案。

據報導，對於本屆中國女足，中國足協除了不干涉教練用人外，還在防疫及後勤服務保障等方面給予球隊最大限度的支持。國際足聯的相關報告顯示，中國足球界給予女子足球的支持力度，特別是經濟投入目前處於全球第一。

報導認為，從這個角度來說，2比8以及中國女足東京奧運會小組賽出局，對整個中國女子足球行業都構成了重創。在高談「復興」之前，中國女子足球首先要經歷漫長的「療傷」過程。