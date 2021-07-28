宇峻奧汀跨足動畫，以旗下經典遊戲IP《幻想三國誌》作先鋒，首部同名動畫《幻想三國誌—天元靈心記》，由宇峻奧汀、bilibili以及智寶國際共同成立動畫製作委員會，官方宣布動畫官網將於2021年7月28日正式啟動，同時釋出幻三迷期待已久的主視覺海報、故事大綱、角色介紹等，預計2021年於bilibili、Ani-One等眾多平台同步播岀。

《幻想三國誌》當年遊戲推出一舉奪下GAME STAR遊戲之星包含「年度大賞」與「最佳原創劇本」等六項大獎！融合遠古神話與三國背景的劇情別出心裁，獨樹一格的世界觀，以及主角們賺人熱淚的感情糾葛，圈粉無數海內外粉絲；《幻想三國誌》陸續推出五代作品，代代經典，因此遊戲動畫化特別令粉絲們期待。

《幻想三國誌—天元靈心記》動畫特別聘請以《掠奪者》、《約會大作戰》聞名之GEEKTOYS負責動畫製作，片頭曲由Machico 演唱，代表作品有《為美好的世界獻上祝福》片頭曲；片尾曲則由LACCO TOWER 負責，代表作品有《七龍珠超》片尾曲。

豪華聲優陣容更是不在話下，知名聲優小野賢章擔任本次《幻想三國誌 天元靈心記》動畫主角配音，代表作品有《影子籃球員》黑子哲也、《JoJo的奇妙冒險 黃金之風》喬魯諾·喬巴拿。小野賢章雖是首次接觸三國題材，但憑藉童星出身背景，過往曾演出因反町隆史與松島菜菜子結婚而紅極一時的大河劇《利家與松～加賀百萬石物語～》前田利長一角，也曾擔任《哈利波特》系列電影之主角配音，其豐富資歷定能完美詮釋動畫角色，令人拭目以待。

《幻想三國誌—天元靈心記》動畫的人物設定，由原作製作團隊進行監修，在全新的時空背景下，構築主角間的羈絆，傳承仙俠幻想風格，向粉絲們呈現瑰麗奇幻的時空和超高品質的影像畫面，畫面中還會不經意佈下歷代經典元素作為驚喜彩蛋，絕對能滿足粉絲們的好奇心和探險欲。 喜愛《幻想三國誌》的粉絲們及有興趣的動畫迷們，官方將陸續釋出更多內容與製作祕辛等相關資訊，敬請關注官方粉絲團。