新北刑大破獲網路賭博犯罪集團。（王揚傑翻攝）

新北警破網路賭博機房 消毒門快篩犯罪不忘防疫

新北市刑警大隊昨（27）日至新北市三重區查緝網路賭博機房，破門攻堅後，竟見入口裝設1組噴霧式消毒門，且得知成員入內前需先快篩，一周前也都完成PCR檢測，做足防疫工作。刑大幹員笑說，犯罪不可取，落實防疫倒是值得讚許，但群聚就是有感染風險。由於現已降為二級警戒，群聚部分警方已在研議是否違反規定。

搜索時，警方在浴室發現數十支已被砸壞、沖水的手機，明顯為了湮滅罪證刻意為之，警方將送交科偵隊設法解析還原。

據了解，莊姓負責人除裝設防疫門提供進出人員消毒外，上周以要求所有人員完成PCR檢測，且自購快篩劑提供成員快篩，確保未染疫才得入內，同時也在計畫盡快讓成員都能施打疫苗。

新北市刑大、三重、蘆洲、林口分局及刑事局九大隊組成專案小組，昨日下午前往三重區三和路、重陽路二處攻堅，查獲35歲林姓、23歲陳姓現場負責人及陳姓員工等22人，查扣電腦主機46台、螢幕94台、手機150支、隨身碟、預付卡、教戰試卷等證物，另拘提23歲莊姓實際負責人到案，初估賭資高達數億元。

警方調查，主嫌莊男為網路機房負責人，因覬覦網路賭博高額獲利，竟承租二處公寓架設運動賭博網站，並雇請林男等24名機房成員負責call客下注，賭客以對岸人民為主、台灣民眾次要，今年2月經營至今，交易金額高達2億人民幣，全案依賭博罪移送新北檢偵辦。