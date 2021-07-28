米其林今（28）日宣布，考量全球疫情下的相關防疫措施，《台北台中米其林指南2021》星級餐廳名單將於8月25日下午1點半於線上公布。今年除了「米其林指南年輕主廚大獎」外，將增設「米其林指南服務大獎」獎項，並將頒發「米其林綠星」。

此外，《台北台中米其林指南2021》必比登推介名單則將提前於8月11日公布。必比登推介僅考量餐點品質，為美食愛好者評選台北與台中物有所值的美食，能在這些餐廳以1000元以下吃到不含飲料的3道優質料理。

米其林指南評鑑的星級餐廳，均依據食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的獨特性、餐飲水準的一致性等5個全球一致的標準評選。而今年新增的「米其林指南服務大獎」並非表彰餐廳，而是餐廳中展現卓越服務與技巧的個人。

至於今年首度頒發的「米其林綠星」，為去年1月於法國首次推出，之後陸續引入其他地方的米其林指南，目標為標舉在日常營運中體現與擁抱永續的指標性餐廳，如致力減少食物浪費的努力、回收、提倡在地及道德採購食材，或其他良善與具啟發性的倡議與作為。

米其林指南國際總監Gwendal Poullennec表示，儘管去年迄今經歷諸多挑戰，台北與台中的餐飲圈仍展現驚人韌性，以不變的熱情、才華與創新克服難關、調整經營模式。在2021年的指南中，將向這些專業人員的堅持與投入致敬。

對於新頒發「米其林綠星」，Gwendal Poullennec補充，主要展現除了尋找最佳品質的食物，亦關注過程中展現對環境責任感的餐廳。透過年度指南名單發布，向美食愛好者們推薦台北與台中餐飲圈中的優質店家，希望鼓勵重新發掘美好美食體驗的樂趣。