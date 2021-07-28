全臺疫情三級警戒以來，產業及民生經濟均受影響，在本土疫情警戒降級之際，工研院28日發布「疫情升溫對產業影響調查」結果，調查發現已有約7成製造業及服務業營運有受此波疫情影響，但情況尚可控制。然而，在國際疫情再度升溫以及全球供應鏈持續重組的隱憂中，工研院也提出就地結合防疫與強韌企業韌性的「不間斷營運教戰守則」與「標靶式振興工具」的策略建言。

工研院產業科技國際策略發展所攜手台灣區電機電子工業同業公會、台灣科學工業園區科學工業同業公會、台灣半導體產業協會、光電科技工業協進會、台灣電路板協會、台灣智慧自動化與機器人協會、台灣化學產業協會等7大公協會與工研院院友會，在6、7月份三級警戒期間，首次以情境模擬方式針對臺灣製造業者及服務業者，就企業營運現況、或再持續三級警戒，或若惡化致使管制措施更加嚴格等情境下受到的不同衝擊進行調查，以期掌握產業受衝擊情形與疫中疫後痛點、因應作法與期待政府能協助的需求。

根據調查，5月本土疫情再起，在企業營運是否有受影響的議題上，製造業有22.6％廠商指出因疫情刺激需求，反而導致訂單增加；21.6％廠商認為現階段疫情對公司沒有造成影響；另有40%廠商認為異地分流致產能調配不易、22.9％廠商指出產品物流配送有受阻現象。調查亦顯示，若疫情不再惡化，控制在三級警戒以下，廠商營收影響預計在±25％內。

服務業應產業型態，衝擊程度不一，但皆面對營運情況改變。有39.3％業者認為因消費者消費型態改變或疫情影響，訂單明顯減少；不過同時也有38.6％業者表示受疫情影響小，略為調整即可；另有8.8％業者認為因民生與防疫需求激增，緊急需求大幅增加；以及4.3％商家受影響已停業。

對於是否因疫情實施員工異地分流/遠距工作而影響產能調配，調查顯示在疫情熱區有生產據點的廠商，因人流管制較嚴格，有50.9％表示受異地分流/遠距工作影響產能調配。相較之下，在疫情熱區無生產據點的廠商，則只有36％有實施異地分流/遠距工作。此外，國內生產據點分散廠商因不同據點間人力調度不易，受異地分流/遠距工作影響產能調配比例較高，達52.2％。

進一步觀察製造業受影響的程度，不同產業受物流影響程度不一，影響程度較高產業包括機械與電機（27.5％）、電子零組件及光電（26.4％）、車輛及金屬（26.3％）等，主因多為缺櫃跟塞港，但推估部分也受全球供應鏈重組的相互影響。

面對疫情衝擊，製造業和服務業均以「防疫宣導與執行職場消毒」作為首要採取之應變措施，製造業佔比達71.4％，服務業也達六成。其次是「確實執行員工異地分流」及「允許至少1/2行政同仁居家上班」。

儘管27日已宣布降級，但企業評估倘若疫情未減緩，或維持三級警戒至年底，有過半數（50.2％）的製造業者擔憂將發生「無法取得原物料、零組件、或交貨延長」，其中擔心缺料的前三產業別為：機械及電機（64.7％）、電子零組件及光電（58.7％）、車輛及金屬（57.9％）。企業預估屆時將採取的措施，有海外客戶、規模較大的製造業廠商選擇以遠端服務因應；中小規模、內需型廠商則表示以削減營運成本度小月。

在疫情下，「儘快提供全面性的疫苗接種」是企業高度的共識，近八成製造業廠商希望能協助疫苗接種，又以出口型產業（94.4％）需求最迫切。服務業也有80.7%認為是當務之急。另有56.7％製造業廠商希望在疫情升級前政府能預做推演好讓產業預應，以電子零組件及光電（62.8％）、半導體（60.8％）、石化與塑橡膠（59.3％）業者最為迫切。還有兩成服務業者（23.3％）提出，希望政府線上媒合人力，以解決部分產業人力不足問題。

在中長期的規劃及協助上，製造業期望政府協助加速轉型，如內需型產業期望有易上手雲端工具與人才培訓資源；海外布局廠商則期望加速工廠智慧化與模組化，加強各地工廠遠端監控與產能彈性調度，並期望政府協助強化資安防護。服務業則期望政府協助加速導入數位營運與遠端服務模式，如線上會議取代實體會議、精準行銷、開發遠距服務模式等。並期望可透過專業顧問商機促成與資源引介、導入相關解決方案等模式，提供專業協助。

工研院產科國際所所長蘇孟宗解讀本次調查結果，認為在這波疫情之下，原本預期在十年後才會逐漸發展成熟的數位創新或數位轉型，時程已大舉提前。尤其在疫情反覆與頻發黑天鵝事件，全球供應鏈更重視強韌布局，此刻應確保不間斷營運，並強化臺灣在全球價值鏈的關鍵地位。對我國廠商而言，亟需進一步強化的重點，包括：一、觀察國際疫情反覆，產業宜善用此次防疫經驗，加速強化現有異地分流/在家工作與雲端服務機制，以確保在人流控制情況下，最大程度保持營運效能；

二、重大突發事件致缺料風險增加，廠商將加速增加採購來源、物流管道，建置更具彈性的零組件庫存機制，以控管缺料衝擊生產之風險；

三、遠端服務（如遠端客服、技術維護導引等）搭配海外策略夥伴，保持對海外服務不間斷，避免海外客戶轉單，為海外布局業者後續轉型主軸；

四、待疫情放緩後，此波受創較深產業如服務業，將加速遠距服務、精準行銷等轉型，以應對未來更加頻繁的黑天鵝事件，強化產業營運韌性；

五、疫情已改變消費與工作模式，預期疫後遠端工作、服務等解決方案、防疫相關智慧城市新科技等需求將持續增加，可做為廠商跨域切入新契機。

六、強化韌性布局企業不能再只追逐最低成本法則，分散供應鏈布局、生產力確保等均可能造成成本增加，最適成本與所開創之產業附加價值同時考慮才是答案

在政府協助上，雖然目前臺灣本土疫情已受到控制，但防疫不能有絲毫輕忽，現階段應保持與產業高度互動，將疫情發展、最新管制措施、產業因應作為盡可能透明化，盤點受創情形，並提供融資援助。許多企業面臨到復工後的人力影響到營運管理，則須建構線上勞動力供需媒合平台，以利受衝擊產業閒置人力應援人力不足之產業。

在疫情逐漸趨緩後，則建議可思考規劃「標靶式振興工具」，透過政府補貼、線上雲端工具與顧問訪視團，針對不同產業的不同轉型需求，給予針對性協助，鼓勵企業增加數位轉型投資與支出，如設備（及其零組件）與解決方案採購、人才培訓、大型展覽活動參展等，帶動國內相關產業發展，做為經濟振興產業之手段。