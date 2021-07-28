驚傳百餘名政要遭駭 LINE官方回應了 13:152021/07/28 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳出數名政要遭駭，LINE官方做出回應。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣民眾習慣使用的通訊軟體 LINE，驚傳百餘名政府高層政要等遭駭客入侵；針對此次事件，LINE也緊急說明，表示系統偵測到異常後，立即採取必要措施保護用戶，也已向執法單位報案。 LINE強調，一直以來抱持積極、謹慎態度，對抗全球性的網路犯罪與攻擊；數據資安與用戶隱私是LINE最重視的課題之一，對此事件，LINE會持續採取必要的應對措施。 百名政要傳LINE遭駭 行政院初步清查無人收到遭駭通知 匯款助敘利亞「女將軍」來台當媳婦 老翁險遭詐怒斥「大混蛋」 #LINE #驚傳 #百餘名 #執法單位 #報案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上百名府院與軍方高層政要LINE疑似遭駭 國安會介入調查 10:552021/07/28 科技 判死10年未槍決 民團搶救最老死囚 04:102021/07/28 社會新聞 蘇嘉全私訪印尼 檢認電報是真的 04:102021/07/28 社會新聞 尚青論壇》民進黨就是依「想」法行政（陳建維） 08:182021/07/28 尚青論壇 AIT油漆工打2劑BNT仍確診 匡列18人 04:102021/07/28 焦點要聞 上百政要LINE紀錄遭駭客入侵！劉世芳：將要求NCC嚴查 12:082021/07/28 政治 台中西屯衛生所驚傳遺失2瓶疫苗 警釐清中 13:212021/07/28 生活 陳玟卉奪舉重銅牌 媽媽喜極而泣 04:102021/07/28 焦點要聞 遭同事排擠店長置之不理 少年徘徊天橋警驚險搶命 13:522021/07/28 社會 疫情影響校系選擇 亞大登熱門榜 04:102021/07/28 財經焦點 OL人妻偷吃同事爽喊「你GG好忙」 夫看簡訊崩潰提告 11:562021/07/28 社會 財經熱門新聞 慘爆！陽明再殺不停 明恐「被抓去關10天」 - 財經 杜特蒂：你們想對中國開戰嗎？ - 產業財經 - 旺報 萬海尾盤急拉漲停、長榮漲逾3％ 台股終場跌134點守住萬七 - 要聞 IMF打臉聯準會 示警通膨恐成常態 - 財經 陸港股市遭血洗 拖累台股 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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