台灣民眾習慣使用的通訊軟體 LINE，驚傳百餘名政府高層政要等遭駭客入侵；針對此次事件，LINE也緊急說明，表示系統偵測到異常後，立即採取必要措施保護用戶，也已向執法單位報案。

LINE強調，一直以來抱持積極、謹慎態度，對抗全球性的網路犯罪與攻擊；數據資安與用戶隱私是LINE最重視的課題之一，對此事件，LINE會持續採取必要的應對措施。