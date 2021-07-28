大學指考登場，28日上午的化學科考完，左營高中學生蔡宗翰說，考前猜測可能會出現新冠肺炎相關考題，果不然疫苗、酒精都有出題，表面上很生活化，但答題時需要融會貫通，否則雖然「似曾相識」，卻不易解答。

蔡宗翰說，化學科考到有氣體可保存疫苗，另種氣體可醫療人體，給出分子比例，要考生推論是什麼氣體。時事題還考到2020諾貝爾獎的研究，雖然講到DNA，要回答結構與作用力，看似與生物有關，但不算超出課綱範圍。

左營高中學生薛德聖認為，化學科難易適中，考前大家都猜要留意疫情相關，28日的題目不多，包括單選、多選與非選，有一定難度，有些題目仍需要背公式，但如能把3年的所學應用在一起，應該有充裕的時間答完題。

兩位考生都認為，這次的題目大部分都塑造出生活化情境，但是問的問題都很深入，包括結構式、分子式、反應熱、氧化還原等都有出題，題目變化很多，但要記的還是要記，如果沒有一定程度知識，可能會寫不出來。