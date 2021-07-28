疫情降級為二級警戒後，國民黨中常會今天也將討論重啟黨主席及黨代表改選。國民黨立委林為洲今天在《蔡詩萍嗆新聞》節目上透露，目前黨主席人選已經收斂，除現任主席江啟臣尋求連任外，還有前黨主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源，至於之前有在思考參選的國民黨智庫副董事長連勝文，則應該不會參選。

林為洲表示，目前可能參選國民黨主席的，應該收斂到剩下三個，就是江啟臣、朱立倫與卓伯源，至於日前一直有在思考參選的連勝文，林為洲說，據他了解，應該是不會選了；同樣表態過要選的中廣董事長趙少康，也因資格不符問題，不會參選。

據知情人士表示，連勝文因其父親，前國民黨主席連戰的病情因素，確實在考慮不選，不過連勝文也相當關切國民黨在民間的支持度，因此他也一直都在思考如何從不同方面讓國民黨支持度提升，進而重返執政。

主持人蔡詩萍也問林為洲，國民黨主席選舉應有辯論，在議題上讓藍營選民能高度關注，好好討論，包括兩岸論述等，然而過去看每次黨主席選舉，好像很少去碰觸，比較多的都是「私底下的連結」。

林為洲說，因為國民黨以前一黨獨大，不改革就會贏了，所以一直以來都是保守心態，所以國民黨改革很困難，這就是國民黨長期以來的心態。不改革沒辦法成長，「老狗玩不出新把戲」，老招數輸了兩次還要用老招嗎？還調整不過來，以為自己是老大，大家不想變，以前確實不想變好像安全，但現在已經連輸兩次。

林為洲也談到九二共識與路線，林為洲認為，九二共識可以談，但不太好處理，主因就是「不對等」，因為九二共識已經被中國大陸定義成「一國兩制台灣方案」等。像是他就認為中華人民共和國跟中華民國應該大家平常各自表述，並不排除將來有和平統一機會。但是這樣的論述大陸接受嗎？台灣人民接受嗎？

林為洲也提到，國民黨年輕支持度很低，現在年輕人在台灣早已第三代，早就沒有祖籍的連結，他們的認同就是本土，國民黨的兩岸論述如果得不到現在年輕人的支持，那就完蛋了。因此他也同意，國民黨應藉由黨主席選舉辯論，不用怕，把路線辯論，讓台灣人民了解新主席的主張，輸兩次還不改，不改會贏嗎？