全台抗疫拼疫苗接種率，卻驚傳台中市西屯衛生所遺漏兩瓶疫苗，目前兩瓶疫苗已經領回，警方也調閱相關監視器，鎖定可疑人士釐清案情中。

台中市28日傳出西屯區衛生所遺漏兩瓶AZ疫苗，台中市衛生局已報案處理，目前兩瓶疫苗已經領回，衛生局表示對於疫苗的管理及盤點都嚴格執行，發生遺漏事件衛生局向市民致歉，正積極追查原因，若有不法，絕對依法嚴辦，詳細狀況28日下午15時記者會說明。