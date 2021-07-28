台中西屯衛生所驚傳遺失2瓶疫苗 警釐清中 13:212021/07/28 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市傳出衛生所遺漏2瓶AZ疫苗，衛生局已聯手警方查緝。（馮惠宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台抗疫拼疫苗接種率，卻驚傳台中市西屯衛生所遺漏兩瓶疫苗，目前兩瓶疫苗已經領回，警方也調閱相關監視器，鎖定可疑人士釐清案情中。 台中市28日傳出西屯區衛生所遺漏兩瓶AZ疫苗，台中市衛生局已報案處理，目前兩瓶疫苗已經領回，衛生局表示對於疫苗的管理及盤點都嚴格執行，發生遺漏事件衛生局向市民致歉，正積極追查原因，若有不法，絕對依法嚴辦，詳細狀況28日下午15時記者會說明。 西屯衛生所遺漏兩瓶AZ疫苗 疑工作人員疏失 歐盟第3國 捷克捐台3萬劑疫苗 #兩瓶 #疫苗 #衛生所 #遺漏 #領回 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中央要求停打 台中補教人員29日仍接種 04:102021/07/28 地方新聞 大學指考化學科 疫苗、酒精都出題 13:172021/07/28 生活 台中遺失2瓶AZ疫苗 指揮中心回應了 14:312021/07/28 生活 捐贈物資 一銀助六家醫院抗疫 04:102021/07/28 金融．稅務 西屯衛生所遺漏兩瓶AZ疫苗 市府下午公開說明 13:202021/07/28 生活 疫苗分配減半 桃園台南降載施打 04:102021/07/28 焦點要聞 蛋盒裏有AZ？衛生所疑誤當回收物搞丟疫苗 14:462021/07/28 生活 《產業》旺宏擬買20萬劑疫苗 60％將捐贈 12:342021/07/28 財經 港70歲長者明起開始施打疫苗 9月底前有望達7成人口接種 14:062021/07/28 兩岸 疫苗撥補不及 雲林縣7／31至8／4暫停施打 11:322021/07/28 生活 中市降級防疫不鬆懈 市府查核百貨餐飲業防疫指引 14:042021/07/28 生活 生活熱門新聞 莫德納第二劑即起開放意願登記 疫苗如何修改看這裡 - 生活 國產疫苗上線 專家曝：台灣有4種人要打高端 - 生活 「莫德納會等到死」她加選AZ跳殘酷提醒 網全崩潰：來不及了 - 生活 公費疫苗選項不見BNT 陳時中曝上線時程 - 生活 全台0.5％願打高端 醫舉國際1例：值得台灣借鏡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。